Иномарка сгорела во Всеволожском районе. Пламя перекинулось на дом

Автор: Сергей Агутин
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Пожар
Фото: Baltphoto.ru

Сигнал о пожаре возле дома на улице Парковой в Мурино Всеволожского района поступил в экстренные службы 9 апреля в 02:47. Горел Volkswagen Touareg 2008 года выпуска.

Пламя с иномарки перекинулось на стоявший рядом деревянный дом. Возгорание к 03:30 ликвидировали дежурные смены 94-й и 147-й пожарных частей.

Ущерб 49-летнего автовладельца оценен примерно в 2,3 млн рублей. Мужчина сообщил полицейским, что угроз ему не поступало. Калитка на участке не закрывалась, зайти можно было свободно.

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