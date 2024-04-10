Иномарка сгорела во Всеволожском районе. Пламя перекинулось на дом

Сигнал о пожаре возле дома на улице Парковой в Мурино Всеволожского района поступил в экстренные службы 9 апреля в 02:47. Горел Volkswagen Touareg 2008 года выпуска.

Пламя с иномарки перекинулось на стоявший рядом деревянный дом. Возгорание к 03:30 ликвидировали дежурные смены 94-й и 147-й пожарных частей.

Ущерб 49-летнего автовладельца оценен примерно в 2,3 млн рублей. Мужчина сообщил полицейским, что угроз ему не поступало. Калитка на участке не закрывалась, зайти можно было свободно.