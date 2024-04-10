Врачи скорой помощи спасли пациента с инфарктом в Сертолово

Врачи Сертоловской подстанции скорой помощи прибыли на вызов к 68-летнему мужчине. Пациент рассказал врачам, что внезапно у него заболело горло, как при простуде. Мужчина решил его прополоскать, но закашлялся, покрылся холодным потом, появилась сильная слабость и боль в груди.

Житель Сертолово вызвал скорую, прилег на диван, после чего ему полегчало, а боль в горле прошла. Врачам он рассказал, что его беспокоит только небольшой дискомфорт в теле. Но медиков насторожили симптомы пациента.

Они сделали ЭКГ и увидели, что у мужчины случился инфаркт. Фельдшеры провели пациенту тромболитическую терапию и отвезли во Всеволожскую больницу. Там вновь сделали ЭКГ. Результат показал значительные улучшения после медицинской помощи, оказанной бригадой СМП.