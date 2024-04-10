Появилось фото подвала в Петербурге, где 1,5 года выживали мужчина и трое детей

Полиция и профильные службы разбираются, куда делась мать детей. Также ведомства намерены определить, действительно ли мужчина является отцом малышей. У двух из них в свидетельствах о рождении нет информации о папе, а у третьего — вообще нет никаких документов.

Прокуратура Петербурга публикует фотографию подвала, в котором проживал мужчина с тремя маленькими детьми. Самому старшему из них всего пять лет.

Известно, что 36-летний Артур занимался ремонтом компьютерной техники и смог подключить свое «жилище» к общей энергосети и канализации. Для себя и детей он даже обустроил импровизированный санузел и обставил помещение раскладушками, столами и диванами. Сейчас подвал опечатан.

С мужчиной уже разбираются правоохранительные органы. Их, в частности, интересует, действительно ли задержанный является отцом малышей. Упоминаний мужчины в документах мальчиков нет.

Также органы опеки пытаются найти маму мальчиков, которая полгода назад оставила их и уехала в неизвестном направлении.

Более того, ранее выяснилось, что мужчина снимал подвальное помещение за 15 тысяч рублей.