«Канализационные стоки уже вытекают из-под фундамента»: к чему привела приостановка работы КНС в Соколинском?

Жители посёлка Соколинское в Выборгском районе обратились в редакцию с просьбой осветить проблему излива канализации в грунт, реку Дрёма и подвалы многоквартирных домов. Жуткий запах и исчезновение лягушек — то, с чем уже столкнулись местные. Но они опасаются, что ситуация, если её не исправить надлежащим образом, перейдёт в нечто глобальное. Причиной выхода стоков на поверхность стала вышедшая из строя канализационная насосная станция (КНС). Случилось это ещё прошлой весной, но дефекты так и не были исправлены. Рассказываем, что происходит.
Предыстория
Жители шести домов на Приморской улице в посёлке Соколинское оказались заложниками положения с конца апреля 2023 года. Из-за увольнения оператора была приостановлена работа КНС. За время простоя система заполнилась дренажными водами и не только, насосы вышли из строя. В итоге канализационные отходы текут по канаве и ручью в речку Дрёма, а затем попадают в залив.
КНС и действующие инженерные сети с ветхими, по словам жителей, канализационными трубами находятся в ведение ГУП «Леноблводоканал» с 2018 года.
Первая проверка состоялась ещё прошлой весной. Инициатором выступил областной комитет государственного экологического надзора после поступившей жалобы жителей. Тогда ведомство не выявило «излива сточных вод из КНС и канализационного колодца на прилегающую территорию» и в реку Дрёма.
В ноябре 2023-го в посёлок с проверкой систем водоотведения приехала прокуратура. В ходе неё выяснилось, что канализационная насосная станция работает ненадлежащим образом — стоки попадают в грунт. Отмечалось, что «Леноблводоканал» получил гидротехнический комплекс в состоянии изношенности. После было ещё несколько выездов, отметили проживающие. Жителям о вводимых мерах никакой информации не предоставили.
А что происходит сейчас?
На самом предприятии утверждают, что работники ежедневно совершают откачку сточных вод специальным автотранспортом, но местные скептически относятся к происходящему. Такой подход, по их мнению, не меняет ситуацию.
За весь период с момента возникновения проблемы они продолжали каждый месяц отплачивать водоотведение.
«Леноблводоканал» отрицает выпад жителей, что с мая по сентябрь откачка отсутствовала вовсе. Одна из собеседниц ivbg — жительница Соколинского отметила, что ещё удивлялась, почему так сухо. Оказалось, что канализационные стоки просочились в подвалы. В феврале действующая УК вместе с «Водоканалом» производили откачку, но запах до сих пор стоит в подъездах и в квартирах на первых этажах.
Некоторые из проживающих на Приморской удивляются, почему организация не заменит насосы.
Как на проблему реагировали привлечённые жителями ведомства?
В Северо-Западном межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования напомнили жителям о ежедневной откачке стоков.
Там отметили, что у ГУП «Леноблводоканал» запланирована перекладка напорных коллекторов, идущих от КНС посёлка Соколинское до выборгских КОС. Говоря о проведении внеплановой проверки, в Управлении обозначили, такие меры проводятся при угрозе или факте возникновения ЧС природного или техногенного характера. В адрес «Леноблводоканала» было «объявлено Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований».
По данным комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленобласти, «сети водоотведения и вышеуказанная КНС находятся в исправном работоспособном состоянии». Что касается перекладки напорных коллекторов, то её включат в техническое задание по развитию систем водоснабжения и водоотведения Выборгского района, запланированное на 2025-2035 года.
Роспотребнадзор по Ленобласти в конце марта уже нынешнего года сообщил о проведённом выездном обследовании в посёлке, в ходе которого был подтверждён факт неисправного состояния системы водоотведения, переполнения канализационных колодцев и излива сточных вод на рельеф местности. В результате в областную прокуратуру от Управления направили ходатайство о проведении соответствующей проверки с привлечением всех заинтересованных ведомств.
Что последует за этим, сказать сложно. Однако подводя итог хочется отметить, что грядущее лето синоптики обещают жарким. И если сейчас запах от канализации всё ещё держится, то жители не напрасно опасаются возможных последствий. Ранее мы писали про похожую ситуацию в посёлке Тельмана. Там с канализационными запахами из подвалов столкнулись жители около 20 домов. Редакция ivbg описывала последствия, с которыми могут столкнуться люди из-за образования в канализационной системе таких соединений как сероводород, углекислый газ, азот, аммиак, метан, биологических организмов и прочего.