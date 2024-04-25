«Канализационные стоки уже вытекают из-под фундамента»: к чему привела приостановка работы КНС в Соколинском?

Жители посёлка Соколинское в Выборгском районе обратились в редакцию с просьбой осветить проблему излива канализации в грунт, реку Дрёма и подвалы многоквартирных домов. Жуткий запах и исчезновение лягушек — то, с чем уже столкнулись местные. Но они опасаются, что ситуация, если её не исправить надлежащим образом, перейдёт в нечто глобальное. Причиной выхода стоков на поверхность стала вышедшая из строя канализационная насосная станция (КНС). Случилось это ещё прошлой весной, но дефекты так и не были исправлены. Рассказываем, что происходит.

Предыстория

«Дом 15а по улице Приморская видимо скоро уплывет, так как канализационные стоки уже вытекают из-под фундамента дома. Под домом №15 вообще стоит канализация, а у нас там по постановлению администрации района защитное сооружение для укрытия населения на случай ЧС», — негодуют жители.

Жители шести домов на Приморской улице в посёлке Соколинское оказались заложниками положения с конца апреля 2023 года. Из-за увольнения оператора была приостановлена работа КНС. За время простоя система заполнилась дренажными водами и не только, насосы вышли из строя. В итоге канализационные отходы текут по канаве и ручью в речку Дрёма, а затем попадают в залив.

«Лягушки пропали. А жители, которые по берегу ручья, в прудиках пытались разводить рыбу, потерпели фиаско. В них из ручья попали канализационные стоки», — поделилась собеседница ivbg, проживающая в посёлке.

КНС и действующие инженерные сети с ветхими, по словам жителей, канализационными трубами находятся в ведение ГУП «Леноблводоканал» с 2018 года.

«За год насосы на КНС были затоплены и вышли из строя. Но работники «Водоканала» упорно уверяют, что насосы не затоплены и работают, дело только в отсутствии обслуживающего персонала. Хотя за эти месяцы было три претендента, но их почему-то не взяли», — рассказывают местные.

Первая проверка состоялась ещё прошлой весной. Инициатором выступил областной комитет государственного экологического надзора после поступившей жалобы жителей. Тогда ведомство не выявило «излива сточных вод из КНС и канализационного колодца на прилегающую территорию» и в реку Дрёма.

В ноябре 2023-го в посёлок с проверкой систем водоотведения приехала прокуратура. В ходе неё выяснилось, что канализационная насосная станция работает ненадлежащим образом — стоки попадают в грунт. Отмечалось, что «Леноблводоканал» получил гидротехнический комплекс в состоянии изношенности. После было ещё несколько выездов, отметили проживающие. Жителям о вводимых мерах никакой информации не предоставили.

А что происходит сейчас?

На самом предприятии утверждают, что работники ежедневно совершают откачку сточных вод специальным автотранспортом, но местные скептически относятся к происходящему. Такой подход, по их мнению, не меняет ситуацию.

«Откачивают из последнего колодца в первую очередь дождевые стоки. Через полчаса следов откачки не видно. И что значит одна-две машины в день — около 30 кубов, если даже не учитывать дождевые осадки, водоотведение в день около 60 кубометров. То, что Водоканал «ежедневно», но к сожалению, не каждый день, производит откачку из колодцев, можно назвать показухой. Хорошо, если окачивается треть стоков, но остальное уходит в землю или подвал».

За весь период с момента возникновения проблемы они продолжали каждый месяц отплачивать водоотведение.

«Леноблводоканал» отрицает выпад жителей, что с мая по сентябрь откачка отсутствовала вовсе. Одна из собеседниц ivbg — жительница Соколинского отметила, что ещё удивлялась, почему так сухо. Оказалось, что канализационные стоки просочились в подвалы. В феврале действующая УК вместе с «Водоканалом» производили откачку, но запах до сих пор стоит в подъездах и в квартирах на первых этажах.

«Работу объекта контролируем на постоянной основе. Необходимые мероприятия выполняются в плановом порядке», — отвечают в соцсетях представители предприятия недовольным ситуацией гражданам.

Некоторые из проживающих на Приморской удивляются, почему организация не заменит насосы.

«Нельзя заменить насосы? Сколько их? Или дешевле машину гонять, откачивать? Давно бы смету составили, закупили оборудование и установили. Неужели у города нет на это денег?», — вопрошают они.

Как на проблему реагировали привлечённые жителями ведомства?

В Северо-Западном межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования напомнили жителям о ежедневной откачке стоков.

«Согласно информации ГУП «Леноблводоканал» следует, что работниками предприятия с целью оптимизации работы КНС два раза в сутки осуществляется откачка сточных вод из приёмного канализационного колодца, расположенного в районе КНС», — значилось в одном из ответов Росприроднадзора».

Там отметили, что у ГУП «Леноблводоканал» запланирована перекладка напорных коллекторов, идущих от КНС посёлка Соколинское до выборгских КОС. Говоря о проведении внеплановой проверки, в Управлении обозначили, такие меры проводятся при угрозе или факте возникновения ЧС природного или техногенного характера. В адрес «Леноблводоканала» было «объявлено Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований».

По данным комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленобласти, «сети водоотведения и вышеуказанная КНС находятся в исправном работоспособном состоянии». Что касается перекладки напорных коллекторов, то её включат в техническое задание по развитию систем водоснабжения и водоотведения Выборгского района, запланированное на 2025-2035 года.

Роспотребнадзор по Ленобласти в конце марта уже нынешнего года сообщил о проведённом выездном обследовании в посёлке, в ходе которого был подтверждён факт неисправного состояния системы водоотведения, переполнения канализационных колодцев и излива сточных вод на рельеф местности. В результате в областную прокуратуру от Управления направили ходатайство о проведении соответствующей проверки с привлечением всех заинтересованных ведомств.

Что последует за этим, сказать сложно. Однако подводя итог хочется отметить, что грядущее лето синоптики обещают жарким. И если сейчас запах от канализации всё ещё держится, то жители не напрасно опасаются возможных последствий. Ранее мы писали про похожую ситуацию в посёлке Тельмана. Там с канализационными запахами из подвалов столкнулись жители около 20 домов. Редакция ivbg описывала последствия, с которыми могут столкнуться люди из-за образования в канализационной системе таких соединений как сероводород, углекислый газ, азот, аммиак, метан, биологических организмов и прочего.