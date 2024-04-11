В Петербурге не хватает промышленных специальностей

В Санкт-Петербурге открыто более 10 тысяч вакансий для рабочих, в сотрудниках нуждаются крупные и небольшие производства. Однако на промышленные специальности в колледжах приходится менее 7 % выпускников, сообщает «Петроград».

Председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев считает, что решением проблемы может стать увеличение приема на промышленные специальности.

Он также отметил, что транспорт всегда остается востребованным, несмотря на кризисы. Сейчас остро стоит вопрос поиска кадров из-за COVID-19 и СВО.

Транспортные предприятия активно набирают женщин-водителей и развивают социальные объекты, санатории и поликлиники, что помогает формировать династии и обеспечивать устойчивость.