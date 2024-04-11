Трамп отказался ехать на Украину по приглашению Зеленского

Представитель политика заявил, что его визит на Украину был бы неуместным.

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп отказался ехать на Украину по приглашению Владимира Зеленского. Представитель американского политика заявил, что его визит был бы неуместным, поскольку он не является главнокомандующим армии США, пишет New York Post.

А в ноябре 2023 года Трамп не захотел посещать Украину, поскольку это создало бы конфликт интересов.