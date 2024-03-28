Лавров: вопрос легитимности Зеленского после 21 мая может быть уже неактуальным

Полномочия президента Украины истекают 21 мая, что сделает его нелегитимным. При этом глава российского МИД считает, что к тому моменту обсуждать этот вопрос «может и не потребуется».
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пока не берется комментировать утрату легитимности Владимира Зеленского после 21 мая, когда полномочия главы киевского режима истекут. К тому моменту это может быть уже неактуально.
Что касается 20 мая и что будет 21 мая — давайте доживем до этого. Может, там и не потребуется ничего признавать, — цитирует Лаврова РИА Новости.
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