Житель Мурино наказан за убийство беременной сожительницы

В Ленинградской области вынесли приговор 23-летнему Убайдуллохону Х., обвиняемому в убийстве 19-летней девушки. В мае 2023 года он задушил беременную сожительницу во время конфликта в Мурино.

В ходе ссоры Убайдуллохон сдавил руками шею своей беременной сожительницы. В результате механической асфиксии 19-летняя девушка скончалась на месте происшествия.

Молодого человека признали виновным и приговорили к 13 годам колонии строгого режима.