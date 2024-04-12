Житель Мурино наказан за убийство беременной сожительницы

В Ленинградской области вынесли приговор 23-летнему Убайдуллохону Х., обвиняемому в убийстве 19-летней девушки. В мае 2023 года он задушил беременную сожительницу во время конфликта в Мурино.
В ходе ссоры Убайдуллохон сдавил руками шею своей беременной сожительницы. В результате механической асфиксии 19-летняя девушка скончалась на месте происшествия.
Молодого человека признали виновным и приговорили к 13 годам колонии строгого режима.
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