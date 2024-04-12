Синоптик показал, где в Ленобласти еще лежит снег и лед

Несмотря на стабильные плюсовые температуры, в регионе еще есть места, где под ногами трескается лед и хрустит снег.
Синоптик Александр Колесов показал на фото со спутника, где в Ленинградской области еще можно встретить лед. Как объяснил метеоролог, преимущественно это Ладожское озеро, однако, напоминание о недавней зиме есть и на суше. Все голубое на снимке — снег.
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