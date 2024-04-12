Стоимость парковочного места в Москве превысила 3 млн рублей

За первые 3,5 месяца этого года подземные паркинги подорожали почти на 25%.

За первые месяцы 2024 года средняя стоимость парковочного места в Москве достигла 3,31 млн рублей, выяснил РБК.

По итогам первого квартала 2024 года средняя стоимость машино-места на рынке нежилой недвижимости Москвы составила 3,31 млн руб. Это на 24,9% больше, чем в четвертом квартале прошлого года (2,65 млн рублей), — указано в материале.

Причем рубеж в 3 млн рублей этот тип недвижимости преодолел впервые за время ведения статистики. Причиной резкого подорожания подземных паркингов эксперты называют рост себестоимости строительства.