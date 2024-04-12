Пожилой петербуржец получил тяжелые переломы в метро, но все равно уехал на дачу

На ступеньках станции метро «Владимирская» утром 9 апреля оступился и упал 68-летний петербуржец.

Пенсионер после этого самостоятельно уехал на дачу и только поздним вечером обратился к врачам.

Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей черепа, кровоизлияние в мозг. Пациента в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.