Пожилой петербуржец получил тяжелые переломы в метро, но все равно уехал на дачу

Автор: Сергей Агутин
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Врачи (2)
Фото: Baltphoto.ru

На ступеньках станции метро «Владимирская» утром 9 апреля оступился и упал 68-летний петербуржец.

Пенсионер после этого самостоятельно уехал на дачу и только поздним вечером обратился к врачам.

Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей черепа, кровоизлияние в мозг. Пациента в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

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19.08.2022 2538
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