Врач-кардиолог Мария Делова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» перечислила симптомы возникновения аритмии у человека.

Состояние аритмии усугубляют так называемые «фоновые состояния». Они заставляют пациента волноваться. Чаще всего человек испытывает ощущение неправильного сердцебиения, боли в груди, головокружение, утомляемость. Все эти факторы должны насторожить и заставить обратиться к врачу.

«Есть фоновые состояния, которые усугубляют или способствуют её возникновению, например это патологии щитовидной железы, это пациенты с нарушениями электролитного баланса, это люди, длительно злоупотребляющие алкоголем, и другие факторы», — подчеркнула врач.

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В списке также могут быть люди с ишемической болезнью сердца или гипертонией.