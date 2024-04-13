Арестован замглавы администрации Василеостровского района Петербурга

Суд заключил под стражу заместителя главы администрации Василеостровского района города Владлена Родионова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

В СИЗО он пробудет до 10 июня, сообщили в пресс-службе петербургских судов.

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Напомним, Родионова подозревают в получении взятки за общее покровительство деятельности по управлению многоквартирными домами и лоббирование интересов компании. Он был задержан 11 апреля, после того как получил от гендиректора управляющей компании, действовавшей в рамках оперативного мероприятия, взятку 1,5 млн рублей. В суде фигурант признал свою вину.