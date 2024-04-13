74 пары поженились в Ленобласти в День космонавтики

В День космонавтики, 12 апреля, в Ленинградской области официально оформили свои отношения 74 пары, сообщили в ЗАГСе.

Сотрудники ЗАГС поздравили новобрачных с созданием семьи и пожелали, чтобы их семейная жизнь была похожа на настоящий космический полет, наполненный счастьем и любовью. А также поделились кадрами счастливых молодоженов.

Фото: Управление ЗАГС Ленинградской области

Также в ЗАГСе поделились интересной статистикой: в апреле 1961 года в Ленобласти было зарегистрировано 113 новорожденных по имени Юрий. В течение месяца, после первого космического полета — 144, в первые полгода — 541, по окончании года – 975.