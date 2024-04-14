Годовалый ребенок выпил химию для сантехники в Луге

Автор: Сергей Агутин
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Скорая
Фото: Baltphoto.ru

В больницу Луги 13 апреля 36-летняя мать доставила в тяжелом состоянии годовалого сына. По предварительным данным, он выпил жидкое средство для мытья сантехники.

Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.

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24.06.2022 4329
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