Годовалый ребенок выпил химию для сантехники в Луге

В больницу Луги 13 апреля 36-летняя мать доставила в тяжелом состоянии годовалого сына. По предварительным данным, он выпил жидкое средство для мытья сантехники.
Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.
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24.06.2022 4329