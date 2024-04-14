Япония обвинила Россию в ядерной угрозе, упомянув Хиросиму и Нагасаки. Но «забыла» уточнить, что бомбы сбросили США

Заместитель постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совета Безопасности по Украине обвинила Россию в ядерной угрозе, упомянув бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Однако дипломат не уточнила, что бомбы сбросили США.

«Мы хотели бы вновь подтвердить четкую позицию Японии по поводу неоднократно звучавшей со стороны России ядерной риторики. Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок во время войны, Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой», – заявила Мицуко Сино

Дипломат подчеркнула, что катастрофа Хиросимы и Нагасаки не должна повториться. Однако не озвучила виновных.

США нанесли удары атомными бомбами по Хиросиме и Нагасаки в конце Второй Мировой войны. Это единственный в истории пример боевого применения ядерного оружия. Жертвами этих атак, по разным данным, стали от 70 тысяч до 100 тысяч человек. К концу 1945 года их количество увеличилось за счет тех, кто получил ранения и облучение. Общее число пострадавших превышает 350 тысяч человек.