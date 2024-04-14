Молодого рецидивиста задержали после очередной кражи в Отрадном

Автор: Сергей Агутин
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Росгвардейцы задержали в Отрадном 22-летнего мужчину, объявленного в розыск после кражи из сетевого магазина на улице Щурова.

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Фото: Вневедомственная охрана по СПб и ЛО
280039
Фото: Вневедомственная охрана по СПб и ЛО

Правоохранители, находясь на маршруте патрулирования, заметили схожего по приметам с ориентировки прохожего. Заметив патрульный автомобиль, молодой человек попытался скрыться, но далеко убежать не смог.

Задержанный уже совершал аналогичные правонарушения. Суд назначил ему наказание в виде 60 часов обязательных работ.

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21.05.2023 1112
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