Молодого рецидивиста задержали после очередной кражи в Отрадном

Росгвардейцы задержали в Отрадном 22-летнего мужчину, объявленного в розыск после кражи из сетевого магазина на улице Щурова.
Правоохранители, находясь на маршруте патрулирования, заметили схожего по приметам с ориентировки прохожего. Заметив патрульный автомобиль, молодой человек попытался скрыться, но далеко убежать не смог.
Задержанный уже совершал аналогичные правонарушения. Суд назначил ему наказание в виде 60 часов обязательных работ.
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21.05.2023 1112