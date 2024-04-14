Студент колледжа задержан за изнасилование попутчицы из Ленобласти в салоне ВАЗ

В полицию 11 апреля около 04:30 сообщили о том, что в отель на проспекте Тореза вошла 19-летняя девушка и рассказала, что ее изнасиловал мужчина в машине.

Установлено, что жительница Ленинградской области около 22:00, находясь в Сосновом Бору, остановила автомобиль ВАЗ, чтобы доехать до дома. Водитель остановился на проспекте Тореза и изнасиловал попутчицу в салоне.

После этого молодой человек выпустил пострадавшую и уехал. Девушку госпитализировали на скорой с характерной травмой. Подозреваемого задержали 12 апреля. Им оказался 19-летний студент четвертого курса одного из колледжей Санкт-Петербурга.