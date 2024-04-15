В Ленобласти подешевели огурцы, апельсины и гречка

За март 2024 года цены на потребительские товары и услуги в Ленинградской области выросли на 0,68 %. Плодоовощная продукция подешевела на 0,4 %.

Среди подешевевшей плодоовощной продукции: свежие огурцы, апельсины, лимоны, чеснок, картофель, груши, бананы. Среди подорожавших продуктов: свекла, помидоры, белокочанная капуста, морковь, репчатый лук, свежая зелень.

Также подешевели: детские творожки, гречка, столовое виноградное вино, сосиски и сардельки. Подорожали: сахар-песок, варенье, томатные консервы, пельмени, мороженое, хлопья из злаков.