Благодаря эффективной работе в бюджет Ленобласти поступило за счет использования и продажи государственного и муниципального имущества за 2023 год 7,6 миллиардов рублей

Также к рекордным бюджетным поступлениям привела самая крупная сделка за последние 20 лет: продажа всех принадлежащих области акций АО «Отель «Звездный». Принадлежащий региону отель «Звездный» в Сочи был продан за 4,5 млрд рублей.

По словам председателя областного комитета по управлению государственным имуществом Маринэ Тоноян в 2023 году чемпионы по доходам от аренды муниципального имущества — Выборгский и Всеволожский районы.

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Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона. Как уже ранее писал ivbg.ru, бюджет Ленобласти 2021 года исполнен на высоком уровне. В целом доходы областного бюджета в 2021 году исполнены в объеме 168,1 млрд рублей (при плане в 160,2 млрд рублей), расходы – 174,4 млрд рублей (при плане 181,9 млрд рублей). Дефицит составил 6,3 млрд рублей, или 4,4% к уровню собственных доходов.