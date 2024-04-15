В Ленобласти могут открыть производство плавучих домов

Вице-губернатор области — руководитель представительства губернатора и правительства области при правительстве РФ Николай Циганов побывал на производстве домов — хаусботов.

«Имеет смысл изучить данный опыт с целью открытия подобного производства в Ленинградской области», — отметил Николай Циганов.

Как отметили в областном правительстве, в перспективе использование разнообразных мобильных, модульных технологий поможет увеличить номерной фонд в Ленобласти. Их уже активно используют в качестве отелей, офисов, ресторанов или саун, некоторые даже стали заказывать хаусботы в качестве основного жилья или дачи.

Хаусботы выполнены из судовой стали, способны вмерзать в лед, что немаловажно для погодных условий на территории 47 региона, и на 85% состоят из отечественных комплектующих.

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Помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта.

Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Узнайте больше о возможностях Фонда и поддержке в рамках национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.