Дожди и до +10 градусов днем: прогноз погоды в Ленобласти на 16 апреля

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: baltphoto.ru

О метеорологической обстановке в регионе рассказали в МЧС.

Во вторник, 16 апреля, в большинстве районов Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода и незначительные дожди. Температура воздуха днем составит в пределах 5-10 градусов тепла, а ночью — максимум плюс пять выше нуля.

Ветер ночью западный, северо-западный 3-8 м/с, днем переменный 2-5 м/с. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем существенно не изменится, — передает МЧС.
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