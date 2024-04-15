РЖД запустили онлайн-приложение для покупки билетов и просмотра расписания

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: РЖД/ Телеграм

Сервис доступен для всех мобильных устройств.

Компания «Российские железные дороги» запустила мобильную версию веб-приложения «РЖД Пассажирам». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Телеграм-канале.

В приложении пассажиры могут приобретать билеты, просматривать расписание и тратить баллы программы лояльности.

Сервис уже доступен для всех мобильных устройств.

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11.04.2024 141
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