Грузовик разорвало пополам после встречи с «мостом глупости» в Петербурге — видео

Водитель не рассчитал габариты большегруза и врезался в металлическую конструкцию.
Очевидцы делятся кадрами с места серьезного ДТП на Южном шоссе в Петербурге. Грузовик буквально разорвало пополам после удара об мост. Водитель не рассчитал габариты и допустил столкновение.
Состояние водителя большегруза пока неизвестно. Видео с места происшествия публикует .
Вам будет интересно
Как сообщает Аварийно-спасательная служба Ленинградской области, поздно вечером на пульт оперативного дежурного поступила информация о заблудившейся. Женщине в лесу возле СНТ...
15.04.2024 56