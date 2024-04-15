Грузовик разорвало пополам после встречи с «мостом глупости» в Петербурге — видео

Водитель не рассчитал габариты большегруза и врезался в металлическую конструкцию.

Очевидцы делятся кадрами с места серьезного ДТП на Южном шоссе в Петербурге. Грузовик буквально разорвало пополам после удара об мост. Водитель не рассчитал габариты и допустил столкновение.

Состояние водителя большегруза пока неизвестно. Видео с места происшествия публикует ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.