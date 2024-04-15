25-летний мужчина бесследно пропал в Ленобласти 10 дней назад

О судьбе Александра Савичева ничего неизвестно с 5 апреля.
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщает о пропаже 25-летнего Александра Савичева. Житель Тихвина ушел из дома 5 апреля и с тех пор его местоположение неизвестно.
Если вы обладаете какой-либо информацией о судьбе пропавшего, срочно сообщайте в полицию или по контактам, указанным ниже.
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