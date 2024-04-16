Байден раскрыл свои доходы за 2023 год

Джо и Джилл Байден заработали в 2023 году $620 тысяч и заплатили в общей сложности почти $180 тысяч подоходного налога на уровне страны и штатов. В 2022-м их доходы составляли $580 тысяч.
Американский президент Джо Байден и его супруга Джилл в прошлом году заработали $620 тысяч. Это примерно 58 млн рублей по курсу на момент публикации.
С этой суммы Байдены заплатили федеральный подоходный налог в размере $146,6 тысяч (13 млн рублей) то есть ставка составила 23,7 %. В Делэвере и Вирджинии они заплатили еще около $35 тысяч (3 млн рублей) подоходных налогов.
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