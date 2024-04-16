В Петербурге новорожденной удалили гигантскую опухоль, которая весила больше самого ребенка

Врачи Педиатрического университета удалили у новорожденной гигантскую опухоль весом 2 килограмма 300 граммов. Сам ребенок весил 2 килограмма 113 граммов.
Крестцово-копчиковую тератому выявили на плановом ультразвуковом исследовании. Сразу после родов неонатальные хирурги удалили образование.
В бригаду детских хирургов вошли Роман Ти и Владислав Дворецкий, возглавил их заведующий кафедрой хирургических болезней детского возраста им. Г. А. Баирова Педиатрического университета Алексей Подкаменев.
Ребенок находится в реанимации, состояние стабильно, девочка дышит самостоятельно. После результатов гистологического исследования медики смогут уточнить природу образования.
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14.04.2022 3469