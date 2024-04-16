Джип перевернулся и загорелся на дороге в Гатчинском районе

По предварительным данным, 16 апреля около 11:00 возле деревни Муттолово в Гатчинском районе Jeep Grand Cherokee съехал с проезжей части в кювет, перевернулся и загорелся.

Автомобили тушили дежурные смены 42-й и 43-й пожарных частей. На месте происшествия работали восемь человек и две спецмашины.

На момент подготовки публикации о пострадавших не сообщается. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают инспекторы ГИБДД.