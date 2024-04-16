В Бокситогорском районе на сутки выключат водоснабжение

В частности, подача воды будет ограничена в Пикалево.
В Пикалево Бокситогорского района пройдут плановые аварийные работы на коммуникациях. Из-за этого в городе будет ограничена подача воды.
Работы планируются на 25 апреля в период с 00:00 до 23:59 часов. Воды не будет в 208 многоквартирных и 250 частных домах, а также в 12 социальных объектах.
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