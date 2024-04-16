Мокрый снег, гололедица и до +8°С днем: прогноз погоды в Ленобласти на 17 апреля

МЧС предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях в регионе в ближайшие сутки.

В Ленобласти 17 апреля ожидается облачная с прояснениями днем погода. Ночью в большинстве районов прогнозируются небольшие, а местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождей.

Температура воздуха ночью -2…+3 гр., днем 0…+5 гр., на юге местами до +8 гр. Также водителей предупредили о гололедице на дорогах.