Мокрый снег, гололедица и до +8°С днем: прогноз погоды в Ленобласти на 17 апреля

МЧС предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях в регионе в ближайшие сутки.
В Ленобласти 17 апреля ожидается облачная с прояснениями днем погода. Ночью в большинстве районов прогнозируются небольшие, а местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождей.
Температура воздуха ночью -2…+3 гр., днем 0…+5 гр., на юге местами до +8 гр. Также водителей предупредили о гололедице на дорогах.
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15.04.2024 59