В Пулково экстренно сел самолет

Во время полета на борту выпали кислородные маски.

Следователи Ленинградского следственного отдела на транспорте ЗМСУ проводят доследственную проверку по факту аварийной посадки самолета в аэропорту Пулково.

Как указано в сообщении ведомства, воздушное судно, следовавшее маршрутом «Калининград-Москва», запросило аварийную посадку в аэропорту Петербурга из-за технической неисправности.

На борту самолета находились 188 пассажиров и 8 членов экипажа. Самолет благополучно приземлился, никто не пострадал.

Следователем проводится осмотр воздушного судна, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, — указано в сообщении ведомства