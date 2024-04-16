Правительство Ленобласти приглашает молодежь к себе в кадровый резерв

Областное правительство объявило конкурс для студентов последнего курса высших учебных заведений для поступления на работу в администрацию

Комитеты и управления администрации области ждут молодых, амбициозных выпускников этого года, которые горят желанием работать много и продуктивно, помогать людям, делать мир вокруг себя лучше, — отметили в областном правительстве.

Выпускники – бакалавры и магистры, успешно прошедшие конкурс «Губернаторский кадровый резерв» зачисляются в кадровый резерв Администрации области и затем могут претендовать на вакансии специалистов первой категории. Также во время конкурса сотрудников себе присматривают различные комитеты области и администрации районов.

Конкурс состоит из трех этапов: тест, эссе «Почему я хочу стать государственным гражданским служащим» и личное собеседование. Прием документов — до 26 апреля. Подробности – на сайте .

Напомним, что первый конкурс «Губернаторский кадровый резерв» стартовал в сентябре 2020 года. На участие в нем подали заявки 208 человек. По итогам муниципального этапа были отобраны 83 человека, в полуфинал прошло лишь 40 лучших из лучших, а в финал — 21 человек. В 2021 году в финал вышло 25 человек. В 2023 году 47 студентов участвовали в конкурсе, из них победителями стали 35, а 15 из них уже получили работу в органах власти региона.

Как уже ранее писал ivbg.ru, конкурсы в кадровый резерв открыты по нескольким должностям на сайте правительства 47 региона. Подробности по ссылке. Справочную информацию можно получить по рабочим дням в аппарате Губернатора и Правительства Ленобласти по телефону: (812)-611-46-83.