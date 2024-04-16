Петербург попал в лидеры среди регионов по уровню активности клещей

Всего в антирейтинге девять субъектов страны.

Согласно данным Роспотребнадзора, всего на текущий момент в России зафиксировано 3,9 тысяч случаев укуса клещей. Большая часть из них приходится на девять регионов России, передает ведомство.

Так, в лидерах по числу обращений после контакта с вредителями: Краснодарский, Ставропольский края, Ростовская, Калининградская, Липецкая, Псковская области, Крым, ДНР и Санкт-Петербург.