Петербург попал в лидеры среди регионов по уровню активности клещей

Всего в антирейтинге девять субъектов страны.
Согласно данным Роспотребнадзора, всего на текущий момент в России зафиксировано 3,9 тысяч случаев укуса клещей. Большая часть из них приходится на девять регионов России, передает ведомство.
Так, в лидерах по числу обращений после контакта с вредителями: Краснодарский, Ставропольский края, Ростовская, Калининградская, Липецкая, Псковская области, Крым, ДНР и Санкт-Петербург.
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12.04.2024 95