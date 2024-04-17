Павел Дуров рассказал, сколько денег на его банковском счете

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что на его банковском счете или в биткоинах «уже 10 лет лежит несколько сотен миллионов долларов». Такую сумму он назвал в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«И я ничего с этим не делаю. У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт», – сообщил Павел Дуров.
По его словам, такой образ жизни ему не подходит. Он добавил, что ему нравится сосредотачиваться на работе с мессенджером.
Ранее бизнесмен заявил о нежелании покупать дома и самолеты. Дуров заверил, что предпочитает тратить заработанные деньги на развитие Telegram.
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