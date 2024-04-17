Наркоторговцев осудят за лабораторию во Всеволожском районе

Троих жителей Ленинградской области обвиняют в производстве наркотиков в крупном размере. Злоумышленники оборудовали нарколабораторию в частном доме во Всеволожском районе.
Следствие установило, что с марта по май 2023 года обвиняемые произвели в лаборатории более 3,5 килограмма запрещенных веществ. Наркотики они планировали продать, но не успели.
При обыске в доме обнаружили прекурсоры и реактивы для производства веществ общей массой свыше 20 килограмм. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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26.12.2022 3424