Наркоторговцев осудят за лабораторию во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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Суд
Фото: Baltphoto.ru

Троих жителей Ленинградской области обвиняют в производстве наркотиков в крупном размере. Злоумышленники оборудовали нарколабораторию в частном доме во Всеволожском районе.

Следствие установило, что с марта по май 2023 года обвиняемые произвели в лаборатории более 3,5 килограмма запрещенных веществ. Наркотики они планировали продать, но не успели.

При обыске в доме обнаружили прекурсоры и реактивы для производства веществ общей массой свыше 20 килограмм. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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