Росгвардейцы вернули родителям потерявшегося 13-летнего сына в Петербурге

Росгвардейцы поздно ночью 16 апреля разыскал в Санкт-Петербурге потерявшегося 13-летнего мальчика, который накануне ушел из дома и не вернулся.

Около 00:40, патрулируя Петровский проспект, правоохранители заметили ребенка, который при виде патрульной машины попытался спрятаться. Сотрудникам Росгвардии удалось остановить его и расспросить о случившемся.

Оказалось, что несовершеннолетний ушел из дома на Ропшинской улице 15 апреля и не вернулся. С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать пропавшего. Заявительницу известили о местонахождении сына.