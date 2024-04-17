42-летний петербуржец ударил подростка из-за замечания о широко расставленных ногах в автобусе

Теперь «хозяина» автобуса ждут общественные работы в качестве наказания.
Суд приговорил 42-летнего жителя Петербурга к 240 часам общественных работ за удар локтем в лицо подростка.
Согласно материалам дела, юноша зашел в автобус 18 декабря прошлого года и сел рядом со своим будущим обидчиком. Последний сидел с широко расставленными ногами, не оставив места юному пассажиру. Он с этим мириться не захотел и попытался сдвинуть ноги соседа, однако в ответ получил удар локтем.
На суде мужчина раскаялся и извинился перед потерпевшим.
Вам будет интересно
Мужчина очень хотел сэкономить и заплатил за пылесос две тысячи рублей, вместо положенных 12-ти. Прокуратура Петербурга направила на рассмотрение в суд...
17.04.2024 37