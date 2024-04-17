42-летний петербуржец ударил подростка из-за замечания о широко расставленных ногах в автобусе

Автор: Анастасия Щербакова
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Теперь «хозяина» автобуса ждут общественные работы в качестве наказания.

Суд приговорил 42-летнего жителя Петербурга к 240 часам общественных работ за удар локтем в лицо подростка.

Согласно материалам дела, юноша зашел в автобус 18 декабря прошлого года и сел рядом со своим будущим обидчиком. Последний сидел с широко расставленными ногами, не оставив места юному пассажиру. Он с этим мириться не захотел и попытался сдвинуть ноги соседа, однако в ответ получил удар локтем.

На суде мужчина раскаялся и извинился перед потерпевшим.

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