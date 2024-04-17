В Петербурге женщина получила жуткие травмы после столкновения с автобусом

Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Около полуночи 16 апреля на пересечении проспекта Энергетиков и улицы Стасовой в Петербурге произошло ДТП. По имеющимся данным, 60-летняя женщина переходила дорогу и попала под колеса автобуса.

У пострадавшей зафиксированы открытая черепно-мозговая травма, тяжелый ушиб мозга, переломы височной кости и костей лица. Женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.

В депо, на балансе которого находится автобус, утверждают, что женщина пыталась пересечь дорогу вне зоны пешеходного перехода.