В Петербурге женщина получила жуткие травмы после столкновения с автобусом

Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Около полуночи 16 апреля на пересечении проспекта Энергетиков и улицы Стасовой в Петербурге произошло ДТП. По имеющимся данным, 60-летняя женщина переходила дорогу и попала под колеса автобуса.
У пострадавшей зафиксированы открытая черепно-мозговая травма, тяжелый ушиб мозга, переломы височной кости и костей лица. Женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.
В депо, на балансе которого находится автобус, утверждают, что женщина пыталась пересечь дорогу вне зоны пешеходного перехода.
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