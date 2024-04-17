Грузовик снес надземный трубопровод в Петербурге

Водитель большегруза не рассчитал его габариты и допустил столкновение с конструкцией.

Как передает ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 17 апреля во Фрунзенском районе города произошло серьезное ДТП. Грузовик снес надземный трубопровод на улице Салова, парализовав движение.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по СП

В ведомстве просят водителей искать объездные пути. Информация о пострадавших не поступала.