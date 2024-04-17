Грузовик снес надземный трубопровод в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Водитель большегруза не рассчитал его габариты и допустил столкновение с конструкцией.

Как передает ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 17 апреля во Фрунзенском районе города произошло серьезное ДТП. Грузовик снес надземный трубопровод на улице Салова, парализовав движение.

Грузовик снес надземный трубопровод в Петербурге Петербург, ДТП, авария
Грузовик снес надземный трубопровод в Петербурге Петербург, ДТП, авария
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по СП

В ведомстве просят водителей искать объездные пути. Информация о пострадавших не поступала.

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