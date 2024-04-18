Начальницу сектора РЖД наказали в Ленобласти

Всеволожский городской суд в Ленобласти огласил приговор супругам, обвиненным в крупном мошенничестве.

Следствие установило, что начальница сектора экономики и финансов работала с путевой машинной станцией 29 – подразделением Октябрьской дирекции, филиалом ОАО «РЖД». В апреле 2021 года женщина фиктивно оформила супруга на должность водителя служебного автомобиля.

На работу он не выходил, но к августу 2023 года совокупно получил больше 870 тысяч рублей. Всеволожский городской суд назначил сотруднице железной дороги штраф в 150 тысяч, ее мужу – 130 тысяч рублей.