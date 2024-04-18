Рецидивист ограбил продуктовый магазин в Кингисеппе. Он лишится свободы за 2,6 тысячи рублей

Мужчина 16 апреля около 18:20 применил физическую силу к сотрудникам магазина на Крикковском шоссе в Кингисеппе и забрал товары общей стоимостью 2,6 тысячи рублей.

Было заведено уголовное дело. Преступника задержали 17 апреля. Им оказался 39-летний неработающий житель Кингисеппа.

Мужчина ранее был судим 10 раз. Среди его статей: кражи, незаконный оборот наркотиков, грабеж. В последний раз злоумышленник представал перед судом в 2020 году.