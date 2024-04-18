Мотор иномарки загорелся в Кингисеппе

В экстренные службы 17 апреля в 18:25 сообщили о пожаре на улице 2-й Проезд в Кингисеппе. Горел моторный отсек легкового автомобиля марки Suzuki.
Дежурная смена 124-й пожарной части ликвидировала возгорание к 18:36. О пострадавших людях не сообщается. На месте происшествия работали восемь человек и две спецмашины.
Причины и обстоятельства происшествия выясняет отдел надзора и профилактики МЧС Кингисеппского района.
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23.05.2022 1621