Дорожные службы Ленобласти переведены на усиленный режим работы

В регионе ожидается сильное ухудшение метеоусловий.
Ленинградская область переводит дорожные службы на усиленный режим работы. Регион на протяжении трех дней ждут сложные погодные условия, которые будут сопровождаться сильным ветром и даже метелями.
Высота выпавшего снега составит до 15 сантиметров. Дорожники призывают водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и аккуратно совершать маневры, — передает пресс-служба правительства Ленобласти.
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18.04.2024 39