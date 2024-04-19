В Петербурге появится комиссия, которая будет проверять страницы чиновников во «Вконтакте»

Автор: Сергей Агутин
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В Санкт-Петербурге соберут комиссию по формированию рейтинга органов государственной власти города, местного самоуправления и подведомственных им организаций. Им предстоит просматривать страницы чиновников в соцсетях и формировать их рейтинг, сообщает «Патрульный Петербурга».

Согласно тексту документу, комиссию возглавит вице-губернатор Борис Пиотровский, а в ее состав войдут пресс-секретарь губернатора Инна Карпушина, руководитель Центра управления регионом Елена Никитина, председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол, его заместитель Марина Мерцалова и другие.

Им предстоит мониторить оформление страницы чиновника, количество подписчиков и публикаций, подключение к системе «Госпаблики» и показатель вовлеченности, которая основывается на количестве лайков, комментариев, репостов и неуникальных просмотров за определенный период.

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