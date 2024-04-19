В Ленобласти ввели дополнительные меры поддержки семей с детьми

В регионе установлены выплаты для семей при рождении ребенка.
Ленинградская область установила дополнительные выплаты для семей с детьми. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко.
Если до 29 лет женщина рожает первого ребенка, то выделим ей дополнительно к нынешним мерам поддержки 140 тысяч рублей. Второго до 30 лет — будет еще одна выплата, — сообщил губернатор.
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