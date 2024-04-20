Фигуристы сборной США получили шоколадные золотые медали за командный турнир Олимпийских игр-2022. Фотографией награды поделилась фигуристка Алекса Книрим на странице в соцсетях.

«Шоколадная медаль, чтобы заполнить пустоту во время ожидания», – подписала снимок Алекса Книрим

Медали командного турнира были перераспределены 30 января из-за дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Камилы Валиевой. Сборная России переместилась с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро – Японии.

Камилу Валиеву 29 января дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы – 25 декабря 2021 года.