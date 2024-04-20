Фигуристы сборной США получили шоколадные золотые медали за командный турнир

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться
Флаг США
Фото: Baltphoto.ru

Фигуристы сборной США получили шоколадные золотые медали за командный турнир Олимпийских игр-2022. Фотографией награды поделилась фигуристка Алекса Книрим на странице в соцсетях.

«Шоколадная медаль, чтобы заполнить пустоту во время ожидания», – подписала снимок Алекса Книрим

Медали командного турнира были перераспределены 30 января из-за дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Камилы Валиевой. Сборная России переместилась с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро – Японии.

Камилу Валиеву 29 января дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы – 25 декабря 2021 года.

Вам будет интересно
Фигуристы сборной США получили шоколадные золотые медали за командный турнир США, Олимпийские игры
Бывший форвард «Зенита» купил самолет
Нападающий «Атлетико Минейро» Халк, ранее выступавший за петербургский «Зенит», приобрЕл дорогостоящий самолет модели Hawker 400XP. Стоимость покупки – около €7,4 млн. Hawker...
06.05.2023 1610
Автор