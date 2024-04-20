МВД хочет, чтобы банки передавали силовикам данные о переводах россиян в течение суток

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться
Baltphoto/ Ольга Андросова
Фото: Baltphoto.ru

МВД России предложило обязать банки и кредитные организации предоставлять информацию, в том числе о переводе цифровых денег, не позднее трех рабочих дней, а при технической возможности – в течение суток, сообщает ТАСС.

МВД подготовило проект закона, дополняющий статью 21 УПК РФ «Об обязанности осуществления уголовного преследования». В течение 24 часов должна быть передана информация по запросу, направленному в электронном виде. В МВД полагают, что такая практика повысит эффективность борьбы с телефонными мошенниками.

В 2022 году был одобрен закон об информационном обмене между Центробанком и МВД. ЦБ обязан передавать ведомству информацию из базы данных в случае переводов средств мошенниками. С 2023 года банки обязаны обращать внимание на нетипичные для клиента операции.

Вам будет интересно
МВД хочет, чтобы банки передавали силовикам данные о переводах россиян в течение суток Мвд
Россияне заметили на «Госуслугах» данные о себе, которые туда не вводили
С конца июля пользователи из России начали обнаруживать, что на «Госуслугах» появляются данные, которые они сами не вносили. Например, информация...
07.08.2023 2466
Автор