США сделали первый шаг к снижению зависимости от России

США произвели первые 90 килограммов обогащенного урана, сообщает ТАСС. Это топливо для атомных реакторов, «впервые произведенное в Америке».

По словам Джо Байдена, до конца 2024 года в США может быть произведено до тонны обогащенного урана, чего «хватит на то, чтобы обеспечить энергией 100 тысяч домов». Президент считает, что Америка не может полагаться на Россию в качестве поставщика топлива для атомных станций.

«Мы вкладываем 3,4 миллиарда долларов в производство современного ядерного топлива прямо тут, в Америке», – рассказал Джо Байден

В октябре 2023 года Джо Байден запросил у Конгресса $2,2 миллиарда на производство обогащенного урана, чтобы бороться с глобальным лидерством России в этой сфере.