Дождь, мокрый снег и минус – погода в Ленобласти 21 апреля

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 21 апреля на территории Ленинградской области переменная облачность, местами небольшой снег.
Днем в большинстве районов осадки в виде дождя, на севере региона с мокрым снегом. Ветер восточный, северо-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7… +1 °C, днем +4… +14 °C.
Ночью и утром на дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.
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