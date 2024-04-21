По мнению лидера французской партии «Патриоты», дальнейшее финансирование киевского режима ничего не изменит.

Французский политик Флориан Филиппо уверен в бессмысленности нового пакета военной помощи Украине. Выделение 61 млрд долларов киевскому режиму только затянет конфликт и приведет к новым жертвам.

Это голосование ничего не изменит, оно лишь приведет к новым жертвам! Чтобы послужить интересам финансовых хищников, которые наживаются на этом военном конфликте, — цитирует Филиппо РИА Новости.